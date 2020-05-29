Мінфін і Податкова завершують розробку додатку "РРО в смартфоні"

Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою завершують підготовку до запуску безкоштовного фіскального додатку для програмного РРО (реєстратор розрахункових операцій), найближчим часом додаток розпочне роботу у тестовому режимі.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Протягом місяця представники бізнесу матимуть можливість ознайомитись з функціоналом додатку в Електронному кабінеті платника податків, протестувати його та надати пропозиції щодо його вдосконалення.

Вже з 1 серпня 2020 року продукт буде доступний для повноцінного використання для всіх бажаючих на безоплатний основі", - йдеться у повідомленні.

Водночас, обов'язковим використання програмного РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців стане з 1 січня 2021 року.

"Запровадження програмного РРО є важливим кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності. Програмне забезпечення "РРО в смартфоні" стане зручним і необтяжливим функціоналом для сумлінних платників податків.

Споживачі, у свою чергу, за лічені хвилини зможуть перевірити наявність виданого чеку у базі даних ДПС. В разі його відсутності та видачі чеку з порушенням законодавства покупець матиме право на відшкодування частини витрат на придбання товару", - додали в Мінфіні.

Запуск додатку повинен був розпочатись ще 19 квітня 2020 року, але у зв’язку з карантинними заходами його перенесли.

"Це надало змогу доопрацювати інтерфейс програмного забезпечення, в тому числі роботи в режимі оф-лайн", - пояснили в Мінфіні.

Економічна правда