Минфин и Налоговая завершают разработку приложения "РРО в смартфоне"

Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой завершают подготовку к запуску бесплатного фискального приложения для программного РРО (регистратор расчетных операций), в ближайшее время приложение начнет работу в тестовом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"В течение месяца представители бизнеса смогут ознакомиться с функционалом приложения в Электронном кабинете налогоплательщика, протестировать его и предоставить предложения по его совершенствованию.

Уже с 1 августа 2020 года продукт будет доступен для полноценного использования для всех желающих на бесплатной основе", - говорится в сообщении.

В то же время, обязательным использование программного РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей станет с 1 января 2021 года.

"Введение программного РРО является важным шагом к детенизации экономики и созданию равных условий ведения предпринимательской деятельности. Программное обеспечение "РРО в смартфоне" станет удобным и необременительным функционалом для добросовестных налогоплательщиков.

Потребители, в свою очередь, за считанные минуты смогут проверить наличие выданного чека в базе данных ГНС. В случае его отсутствия и выдачи чека с нарушением законодательства покупатель будет иметь право на возмещение части затрат на приобретение товара", - добавили в Минфине.

Запуск приложения должен был начаться еще 19 апреля 2020 года, но в связи с карантинными мероприятиями его перенесли.

"Это дало возможность доработать интерфейс программного обеспечения, в том числе работу в режиме офф-лайн", - пояснили в Минфине.

Экономическая правда