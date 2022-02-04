Боротьба з COVID-19 торік коштувала 46 мільярдів 

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У 2021 році на протидію пандемії COVID-19 уряд витратив 46,4 млрд грн, найбільше – на медичну допомогу хворим та вакцинацію.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Майже половина всіх витрат, 22,4 млрд грн, була спрямована на оплату послуг з вакцинації, а також екстреної та стаціонарної медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. Друга найдорожча позиція – закупівля вакцин від COVID-19, на що витрачено 11,4 млрд грн.

На соціальну підтримку було використано 7,7 млрд грн, з яких 2,2 млрд грн – виплати по безробіттю, ще 3 млрд грн – заходи підтримки населення в умовах карантину. Решту спрямували на виплату лікарняних – 2,5 млрд грн.

Для того, аби забезпечити лікарні киснем та діагностичним обладнанням, експрес тестами тощо було витрачено 2,5 млрд грн.

Доплати медпрацівникам становили 0,5 млрд грн, а працівникам Нацгвардії, Державної прикордонної служби, поліцейським та медпрацівникам відомчих закладів охорони здоров’я – 0,8 млрд гривень.

Нагадуємо:

Державна аудиторська служба опублікувала аудит фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік, якого вимагає МВФ – проблемних питань знайшли на 30 млрд грн.

Економічна правда