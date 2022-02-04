Мінфін почав підготовку трирічної Бюджетної декларації
Міністерство фінансів розпочало роботу з підготовки Бюджетної декларації на 2023 - 2025 роки.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Перший заступник міністра фінансів Денис Улютін провів онлайн-нараду з представниками міністерств щодо підготовки проекту Бюджетної декларації на 2023 - 2025 роки.
"Під час зустрічі було наголошено про необхідність підготовки головними розпорядниками бюджетних коштів якісних пропозицій щодо цілей державної політики й обсягів додаткових витрат, необхідних для їх досягнення, що дозволить сформувати бачення бюджетної політики на середньострокову перспективу та здійснити розрахунок показників бюджету на 2023 ‒ 2025 роки", - йдеться у повідомленні.
Бюджетна декларація на 2022 ‒ 2024 роки була схвалена урядом та взята до відома парламентом відповідно до аостанови Верховної Ради України.
Бюджетний кодекс України передбачає, що уряяд не пізніше 1 червня року, що передує плановому, схвалює Бюджетну декларацію.
Після її схвалення прийнята раніше декларація втрачає чинність.
"З огляду на актуальні потреби держави, Мінфін здійснює роботу над цим документом щорічно", - додали у відомстві.
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Нагадуємо:
Кабінет міністрів ухвалив Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.
Верховна Рада на засіданні 15 липня 2021 року ухвалила постанову щодо Бюджетної декларації на 2022-2024 роки – цей документ є основою для складання проекту державного бюджету на 2022 рік.
Економічна правда
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