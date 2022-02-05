Мінфін знов викуповує єврооблігації

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Міністерство фінансів провело викуп приблизно 10% єврооблігацій із погашенням у вересні 2022 року, внаслідок чого їх обсяг у обігу скоротився до 912 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні відомства, передає "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство фінансів України провело кілька операцій зворотного викупу ВВП-варантів, в результаті станом на 4 лютого 2022 року Міністерству фінансів належить близько 20% відсотків загальної номінальної суми цінних паперів", - йдеться у документі.

Видання пише, що Мінфін наголошує, що такі операції з активного управління держзобов'язаннями у сприятливих ринкових умовах передбачені Середньостроковою стратегією управління держборгом України на 2021-2024 роки та спрямовані на згладжування профілю обслуговування боргу та зниження пікового навантаження на держбюджет. Кошти на викуп ВВП-варантів також передбачено у держбюджеті, додало відомство.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів України у грудні 2021 року викупив близько 5% ВВП-варантів, випущених в межах реструктуризації державного боргу 2015 року.

Сумарна номінальна вартість варантів складає 3,24 млрд доларів. Виплати за ними здійснюються на щорічній основі та залежать від темпів зростання економіки України:

Якщо економіка країни у звітному році зросла менш ніж на 3% (включно), то виплати не проводяться. Якщо ВВП зростає на 3-4%, то розмір виплат становить 15% від суми зростання понад 3% ВВП. Наприклад, якщо ВВП зріс на 3,5%, то сума виплат розраховується від 0,5% ВВП (3,5% мінус 3%) і становить 15% від цієї суми, тобто 0,075% ВВП за звітний рік. Якщо показник зростання ВВП перевищує 4%, то розмір виплат становитиме 40% від суми зростання понад 4% плюс виплати за приріст ВВП від 3 до 4%.

До 2025 року максимальний розмір виплат за варантами обмежено 1% ВВП України. Після 2025 року ніяких обмежень на розмір виплат немає.

Здійснювати виплати за варантами Україна має до 2040 року. Тоді уряд має зробити останню виплату за звітний 2038 рік.

Детальніше про те, як працює інструмент ВВП-варантів читайте у статті: Україна вперше заплатила за зростання економіки. Що таке ВВП-варанти Яресько та скільки вони коштуватимуть країні?