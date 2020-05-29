Мінфін погасив облігації зовнішньої держпозики на 1 мільярд доларів

Міністерство фінансів України 28 травня погасило другий випуск облігацій зовнішньої держпозики під гарантію США - загальна сума платежу становила 1 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Випуск ОЗДП під гарантію США номінальною сумою 1 млрд доларів було здійснено у 2015 році із процентною ставкою 1,847% на рік.

Це другий з трьох випусків під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року. Погашення ОЗДП, випущених в 2016 році, буде здійснено Мінфіном у вересні 2021 року", - йдеться у повідомленні.

"Незважаючи на світову кризу та виклики для країн, що розвиваються, Україна продовжує вчасно та в повному обсязі виконувати свої боргові зобов’язання. Кошти, отримані під гарантію США протягом 2014-2016 років, надали суттєву підтримку для державного бюджету у складний для України час та сприяли проведенню реформ в Україні.

Ми вдячні нашим партнерам у США за допомогу як під час попередньої кризи, викликаної збройною агресією та анексією частини території України, так і зараз, під час глобальної економічної кризи, викликаної поширенням коронавірусу", - заявив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

За підсумками 2019 року рівень державного боргу до ВВП знизився до 44,3%.

Економічна правда