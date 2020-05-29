Минфин погасил облигации внешнего госзайма на 1 миллиард долларов

Министерство финансов Украины 28 мая погасило второй выпуск облигаций внешнего госзайма под гарантию США - общая сумма платежа составила 1 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Выпуск ОВГЗ под гарантию США номинальной стоимостью 1 млрд долларов был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год.

Это второй из трех выпусков под гарантию США, осуществленных в 2014-2016 годах по ставке менее 2% годовых, первый из которых был погашен в мае 2019 года. Погашение ОВГЗ, выпущенных в 2016 году, будет осуществлено Минфином в сентябре 2021 года", - говорится в сообщении.

"Несмотря на мировой кризис и вызовы для развивающихся стран, Украина продолжает своевременно и в полном объеме выполнять свои долговые обязательства. Средства, полученные под гарантию США в течение 2014-2016 годов, предоставили существенную поддержку государственному бюджету в сложное для Украины время и способствовали проведению реформ в Украине.

Мы благодарны нашим партнерам в США за помощь как во время предыдущего кризиса, вызванного вооруженной агрессией и аннексией части территории Украины, так и сейчас, во время глобального экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса", - заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

По итогам 2019 года уровень государственного долга к ВВП снизился до 44,3%.

Экономическая правда