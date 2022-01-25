Мінфін продав ОВДП лише на 2,8 мільярда: переважно – короткострокові облігації

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Міністерство фінансів на аукціоні 25 січня продало облігацій внутрішньої позики на суму 2,846 млрд грн: на 2,842 млрд - 3-місячні облігації і лише на 4 млн - 1,5 річні.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Міністерство фінансів пропонувало до розміщення ОВДП терміном на 3 міс, рік, півтора роки та 2 роки.

Весь попит припав на 3-місячні папери, за якими Мінфін підвищив ставку на 55 б.п. - до 11,5%. півторарічних ОВДП Мінфін продав лише на 4 млн грн, не змінивши ставки.

Паперів на 1 та 2 роки не було продано взагалі. Мінфін відмовився підвищувати ставки за цими паперами.

Учасники ринку погоджувалися купити річні ОВДП лише у разі підняття ставки до 12,4% (тобто у разі підвищення на пів відсоткового пункта), а дворічні - за ставками 13,45-15% (тобто на 0,5-2 процентних пункта).

Напередодні 20 січня Національний банк підвищив облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 10 відсотків річних.

Ймовірно, учасники ринку очікували від Мінфіну на аналогічне підвищення дохідностей за ОВДП, тож не стали купувати їх на первинному ринку за попереднім рівнем дохідності.

Зазначимо, що на вторинному ринку рівень дохідності ОВДП на порядок вищий - 16-17%, про що напередодні повідомляли у Нацбанку.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів 18 січня продало облігацій внутрішньої позики на суму 4,15 млрд грн, переважно – доларових.

На першому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики уряд залучив до бюджету 3,9 млрд грн, при цьому підняв ставки за майже всіма паперами.

Українські євробонди стрімко падали у ціні через ризик повномасштабного вторгнення в Україну після безрезультатних перемовин США та НАТО з Росією. Падіння продовжилося 17 січня.

ЕП детально пояснювала, чим це може загрожувати фінансово.

Загроза з боку РФ вплинула також на курс гривні, що слабне протягом останнього тижня. Зокрема, НБУ заявив, що рушієм ослаблення гривні є психологічний чинник.

Олексій Павлиш, Ярослав Вінокуров, ЕП