Lufthansa і уряд Німеччини домовились про пакет порятунку на 9 мільярдів євро

Уряд Німеччини у понеділок схвалив пакет порятунку в розмірі 9 мільярдів євро для потерпілої від пандемії авіакомпанії Lufthansa, яка є найбільшим авіаперевізником Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Про досягнення принципової згоди щодо надання авіаперевізнику багатомільярдної державної допомоги повідомили обидві сторони.

Угоду ще мають схвалити Європейська комісія і наглядова рада та загальні збори акціонерів Lufthansa. Єврокомісія повинна перевірити, чи не призведе надання державної допомоги до спотворення конкуренції в Європі.

Досягнуті домовленості передбачають надання державою пакета фінансової підтримки на загальну суму близько 9 мільярдів євро. У федеральному уряді наголосили, що до розпалу спричиненої коронавірусом кризи Lufthansa була прибутковим підприємством з непоганими перспективами. Однак через нинішню епідемію авіаперевізник опинився на межі виживання.

Передбачається, що Фонд стабілізації економіки, створений з метою надання держпідтримки важливим для економіки компаніям, надасть Lufthansa кошти в обсязі 5,7 мільярда євро, які компанія повинна буде повернути з відсоткам. Ще за 300 мільйонів євро фонд отримає 20% акцій компанії. При цьому фонд не матиме права голосу на зборах акціонерів і не зможе блокувати ухвалення важливих рішень, окрім як спроби поглинання.

У разі необхідності фонд може збільшити свою частку в капіталі компанії до 25% плюс одна акція.

Фонд бере зобов'язання продати отриманий пакет акцій до кінця 2023 року у разі сплати компанією отриманих від нього коштів.

Крім того, пакетом допомоги передбачене надання кредиту на суму до 3 мільярдів євро на три роки за участі Німецького державного банку розвитку (KfW) і приватних банків.

Від керівництва та акціонерів компанії вимагатиметься натомість відмовитися від майбутніх виплат дивідендів та змиритися з обмеженням грошових винагород менеджменту.

Крім того, два місця в наглядовій раді мають перейти до представників держави.

Lufthansa занурилася в глибоку економічну кризу через пандемію. Понад 90% парку літаків авіакомпанії не використовуються.

Раніше Lufthansa анонсувала, що планує в другій половині червня відновити рейси щонайменше на 20 напрямках.

Читайте також: Авіарейси нової епохи: як та за яких умов дозволять літати у ЄС та в Україні

Європейська правда