Німеччина готується відбивати кібератаки з Росії
Високопоставлений представник служби безпеки Німеччини заявив, що влада готується до можливих кібератак через російську кризу.
Про це повідомило агентство АР.
Міністерство внутрішніх справ заявило у вівторок, що органи безпеки вжили захисних заходів для запобігання таким атакам, а національний центр кіберзахисту Німеччини слідкує за розвитком подій.
Міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер заявила в Твіттері, що влада "готова до всіх можливих наслідків цього конфлікту".
У вівторок уряд Німеччини вирішив зупинити процес затвердження російського газопроводу "Північний потік-2".
Як повідомлялося, Європейський Союз уперше за запитом Києва , щоб допомогти Україні відбити кібератаки з Росії.
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