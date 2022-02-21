Німеччина готова надати Україні 1 мільярд євро на "зелену" трансформацію

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Німеччина готова виділити Україні 1 млрд євро на програми зеленої трансформації.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, Німеччина виділить перші 150 млн євро у партнерстві з "Укргазбанком" в рамках фінансування програм "зеленої" трансформації. З

"Якщо ми успішно запустимо цю програму, то готовий другий транш на 1 млрд євро, який буде виділений після того, як ми успішно і прозоро зуміємо адмініструвати перші 150 млн євро", – розповів він.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінґу у Києві заявив, що Німеччина надає Україні швидку виплату 150 мільйонів євро поточного фінансового кредиту.