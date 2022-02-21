Всі розділи
Укр / Рус

Німеччина готова надати Україні 1 мільярд євро на "зелену" трансформацію

Понеділок, 21 лютого 2022, 15:45 - Дана Гордійчук
 
unsplash

Німеччина готова виділити Україні 1 млрд євро на програми зеленої трансформації.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, Німеччина виділить перші 150 млн євро у партнерстві з "Укргазбанком" в рамках фінансування програм "зеленої" трансформації. З

"Якщо ми успішно запустимо цю програму, то готовий другий транш на 1 млрд євро, який буде виділений після того, як ми успішно і прозоро зуміємо адмініструвати перші 150 млн євро", – розповів він.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінґу у Києві заявив, що Німеччина надає Україні швидку виплату 150 мільйонів євро поточного фінансового кредиту.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Німеччина енергетика

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бербок: у разі нападу РФ на Україну всі варіанти санкцій на столі, включно з "Північним потоком-2" 18 лютого 2022, 16:23
Німеччина готова до економічних втрат у разі впровадження санкцій проти РФ 7 лютого 2022, 18:54
Ексканцлера Німеччини Шредера висунули до ради директорів "Газпрому" 4 лютого 2022, 18:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті