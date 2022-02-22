Німеччина зупиняє сертифікацію Північного потоку-2 – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації проєкту Північний потік - 2 після визнання Росією терористичних угрупувань "Л/ДНР".

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt.

У ході пресконференції у вівторок Канцлер засудив рішення президента РФ Владіміра Путіна визнати "незалежність" угрупувань "Л/ДНР" та назвав це серйозним порушенням міжнародного права.

Він заявив, що своїми діями на сході України Путін порушує не лише Мінські домовленості, а й Статут ООН, який передбачає збереження територіальної цілісності та суверенітету держав.

Шольц заявив, що газогін "Північний потік-2" буде зупинений. Федеральне міністерство економіки переоцінить поставки газу в країну.

"На цьому етапі, незважаючи на санкції, також важливо не допустити подальшої ескалації. ... Для Європи йде війна на сході. Такої катастрофи необхідно запобігти", – сказав Шольц.







