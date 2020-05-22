Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
22 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:35 встановилися на рівні 26,76 - 26,79 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 14:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,76 - 26,79 гривні;
Євро – 29,18 - 29,21 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,66 - 26,92 гривні. Євро купують по 28,90 гривні, продають по 29,39 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,80 - 26,87 гривні, євро - 29,04 - 29,14 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 26,78 - 26,87 гривні, євро - 29,03 - 29,16 гривні.
Нагадаємо:
Офіційний курс гривні до долара послабився на 18 копійок, встановившись на 22 травня на рівні 26,77 гривні за долар.
Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74.
22 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74 гривні за долар.
Економічна правда
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