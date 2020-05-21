Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

21 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,70 - 26,74 гривні;

Євро – 29,33 - 29,37 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,64 – 26,91 гривні. Євро купують по 28,95 гривні, продають по 29,43 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,79 - 26,86 гривні, євро - 29,09 - 29,14 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 21 травня на рівні 26,59 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,14 гривні за євро (на 20 травня - 29,02 гривні).

21 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.

Економічна правда