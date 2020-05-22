Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

22 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:35 установились на уровне 26,76 - 26,79 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,76 - 26,79 гривни;

Евро - 29,18 - 29,21 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,66 - 26,92 гривни. Евро покупают по 28,90 гривни, продают по 29,39 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,80 - 26,87 гривни, евро - 29,04 - 29,14 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,78 - 26,87 гривни, евро - 29,03 - 29,16 гривни.

Напомним: