Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
22 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:35 установились на уровне 26,76 - 26,79 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,76 - 26,79 гривни;
Евро - 29,18 - 29,21 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,66 - 26,92 гривни. Евро покупают по 28,90 гривни, продают по 29,39 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,80 - 26,87 гривни, евро - 29,04 - 29,14 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 26,78 - 26,87 гривни, евро - 29,03 - 29,16 гривни.
Напомним:
Официальный курс гривни к доллару ослаб на 18 копеек, установившись на 22 мая на уровне 26,77 гривни за доллар.
Котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74.
22 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,70 - 26,74 гривни за доллар.
Экономическая правда
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