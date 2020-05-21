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Гривня знецінюється другий день поспіль

Четвер, 21 травня 2020, 20:05
 

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 18 копійок, встановивши його на 22 травня на рівні 26,77 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,46 гривні за євро (на 21 травня - 29,14 гривні).

Нагадуємо:

21 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 - 26,69 гривні за долар.

21 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74 гривні за долар.

Економічна правда

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