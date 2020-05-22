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Курс валют на 22 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

П'ятниця, 22 травня 2020, 11:06
 

22 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,73 - 26,75 гривні;

Євро – 29,17 - 29,19 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,65 - 26,92 гривні. Євро купують по 28,91 гривні, продають по 29,41 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,75 - 26,84 гривні, євро - 29,08 - 29,18 гривні.

Нагадаємо:

Офіційний курс гривні до долара послабився на 18 копійок, встановившись на 22 травня на рівні 26,77 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74.

Економічна правда

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