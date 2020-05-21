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Коронавірус: США знову звинуватили Китай і назвали суму потенційних збитків світу

Четвер, 21 травня 2020, 11:22
 

Світ втратить через пандемію коронавірусу до 9 трильйонів доларів.

Про це на брифінгу в ефірі телеканалу Fox News заявив держсекретар США Майк Помпео.

За словами Помпео, 90 тисячам американців та 300 000 людям по всьому світу (дані на 20 травня - ред.) "ця чума коштувала життя".

Також у США додали, що рівень безробіття в країні різко підвищився: більше 36 млн громадян із березня втратили роботу.

"Ми оцінюємо потенційний збиток світу від помилок Компартії Китаю до 9 трильйонів доларів", - підкреслив держсекретар США.

Він, зокрема, назвав "нікчемним" внесок офіційного Пекіна у боротьбу з пандемією. 

Помпео сказав, що Китай пообіцяв виділити 2 млрд доларів, тоді як США, за його словами, вже виділили у 5 разів більше.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп упевнений, що пандемію коронавірусу COVID-19 слід було зупинити ще на території Китаю - до того, як вірус перекинувся на решту світу.

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Китай США коронавірус

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