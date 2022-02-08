Залізна руда зросла до максимуму за пів року: у чому причина

getty images

Котирування залізної руди перетнули позначку у 150 доларів за тонну та стали найвищими з серпня через ослаблення Китаєм екологічних цілей у галузі.

Про це повідомляє Bloomberg, дані Financial Times.

Так, котирування лютневих ф’ючерсів залізної руди зі вмістом 62% заліза зросли до 150,11 долара за тонну (+3,2%).

З листопада, коли ціни впали до мінімуму у близько 90 долара за тону, залізна руда подорожчала на понад 70%.

Така динаміка зумовлена ослабленням у Китаї екологічних вимог до сталевої галузі. Країна є найбільшим експортером сталі у світі, і при цьому є найбільшим імпортером залізної руди, з якої і виготовляють сталь.

Китай надав сталевій галузі пільговий період у 5 років до дії вимог щодо викидів вуглецю. Таким чином викиди сектору сягнуть максимуму пізніше попередньо визначеної мети – у 2030 році.

Зміна є стимулом для залізної руди, оскільки інвестори зважують, до яких ще заходів стабілізації вдасться Китай у спробах стабілізації економіки Китаю. Зокрема, у контексті сектору нерухомості країни, адже будівельна діяльність пов’язана з більшим випуском сталі. На її виробництво припадає близько 15% викидів вуглецю в Китаї.

Нагадуємо:

Україна є п’ятим найбільшим експортером залізної руди у світі. Торік її експорт становив 44,4 млн тонн залізорудної продукції за даними S&P Global Platts.

Ф'ючерси на залізну руду у Китаї вперше за майже рік опустилася нижче 600 юанів (93,75 дол) за тонну через слабкі умови пропозиції та погані прогнози щодо попиту.

Економічна правда