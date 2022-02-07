Китай зіткнувся з дефіцитом товарів із зображенням талісмана Олімпіади – збільшить поставки

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Китай збільшить поставки товарів із зображенням талісмана зимової Олімпіади 2022 року панди Бін Дунь Дунь після повідомлень про дефіцит у магазинах Пекіна.

Про це заявив представник оргкомітету ОІ Чжао Вейдун, пише Reuters.

"Ми приділяємо пильну увагу цій проблемі. Ми координуємо (із заводами) збільшення постачання Бін Дунь Дунь", - цитує агентство його заяву.

Вейдун пояснив дефіцит товарів із зображенням олімпійської панди частково тим, що виробничі підприємства закрилися на китайський Новий рік, який співпав із відкриттям Олімпійських ігор.

Перед цим Reuters повідомило, що івечері 4 лютого, через кілька годин після відкриття зимової Олімпіади, біля флагманського магазину Ігор у центрі Пекіна вишикувалася, попри холод, черга з бажаючих купити товари із зображенням талісмана.

До 14:00 наступного дня всі сувеніри у вигляді панди у прозорому комбінезоні з льоду були розпродані.

"Ми продаємо їх уже рік, і все було тихо. Потім раптово, вчора і особливо сьогодні, звідкись з'явилися натовпи та розкупили весь річний запас", - розповів агентству охоронець магазину.

Агентство додає, що гасло "Одна Бін Дунь Дунь у кожній родині" стало четвертою за популярністю темою в китайській соцмережі Weibo - за добу кількість переглядів досягла 10,38 млн.

За оцінкою аналітиків Shanxi Securities, загальний дохід від продажу ліцензійної продукції в дні Олімпіади-2022 у Пекіні може сягнути 2,5 млрд юанів (394,80 млн дол).

Нагадаємо:

Попри офіціний бюджет Олімпіади-2022 в 3,9 млрд доларів, насправді Китай міг витрати на організацію Ігор у 10 разів більше - щонайменше 39,5 млрд доларів.