Коронавирус: США снова обвинили Китай и назвали цифру потенциальных убытков мира

Мир потеряет из-за пандемии коронавируса до 9 трлн долларов.

Об этом на брифинге в эфире телеканала Fox News заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По словам Помпео, 90 тысячам американцев и 300 000 людям по всему миру (данные на 20 мая - ред.) "эта чума стоила жизни".

Также в США добавили, что уровень безработицы в стране резко повысился: больше 36 млн граждан с марта потеряли работу.

"Мы оцениваем потенциальный ущерб мира от ошибок Компартии Китая в 9 трлн долларов", - подчеркнул госсекретарь США.

Он, в частности, назвал "ничтожным" вклад официального Пекина в борьбу с пандемией.

Помпео сказал, что Китай пообещал выделить 2 млрд долларов, тогда как США, по его словам, уже выделили в 5 раз больше.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп уверен, что пандемию коронавируса COVID-19 следовало остановить еще на территории Китая - до того, как вирус перекинулся на остальной мир.