Реальні витрати Китаю на організацію Олімпіади у 10 разів вищі за офіційні – Business Insider

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Попри офіціний бюджет Олімпіади-2022 в 3,9 млрд доларів, насправді Китай міг витрати на організацію Ігор у 10 разів більше - щонайменше 39,5 млрд доларів.

Про це пише Business Insider, йдеться у статті Економічної правди.

За офіційними даними, бюджет пекінської Олімпіади – 3,9 млрд дол, з яких 880 млн дол покриє МОК.

"Загалом, 3,9 млрд дол – це дуже мало порівняно з рахунками інших країн-господарів. Для прикладу – витрати на зимові Ігри в Сочі у 2014-му сягнули 60 млрд дол", - йдеться у матеріалі.

Проте, скоріше за все, Китай приховує реальну вартість свого кошторису. Розслідування Business Insider показало, що реальні витрати на підготовку вдесятеро більші за офіційну цифру – близько 38-39 млрд дол.

Так, до відкриття змагань там запустили надшвидкий поїзд Fuxing, який рухається зі швидкістю 350 км за год і має 5G. Лише на будівництво дороги витратили 9,2 млрд дол.

Серед новобудов Ігор-2022 – найбільший в Азії ковзанярський стадіон на 12 тис місць. Каток побудували на місці поля для хокею на траві. Офіційна сума інвестицій – 175 млн дол без урахування витрат на "земельні питання".

Олімпійське селище для спортсменів з 91 країни від деяких спортивних об'єктів розташоване за 200 км, тому у 2019 році була збудована уже згадувана високошвидкісна залізниця. Тепер з Чжанцзякоу до Пекіна можна доїхати за 50 хв замість 3 год. Проєкт вартістю близько 9,2 млрд дол не ввійшов до офіційного бюджету.

На селище в центрі Пекіна для 2,3 тис спортсменів країна витратила 3,16 млрд дол. За даними експертів, близько 442,9 млн дол коштували майданчики для бобслею, скелетону, санного спорту та гірських лиж у Яньціні, ще 773,5 млн дол – лінія метро в Пекіні, побудована спеціально для зимових Ігор.

Про економіку Олімпіад та підготовку Китаю до Ігор-2022 читайте більше у статті Олексія Павлиша і Богдана Мірошниченка: Економіки там немає. Навіщо Китаю Зимова Олімпіада і чому нервують спонсори

Економічна правда