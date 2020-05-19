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Кличко: Жетони і паперові квитки на проїзд можна використати впродовж місяця

Вівторок, 19 травня 2020, 14:01
 

Проїзд у київському транспорті незабаром можна буде оплачувати лише електронним чином, але в червні у метро ще можна буде використати придбані раніше зелені жетони, а в наземному транспорті – придбати квиток у кондуктора.   

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу

Пряма мова: "Громадський транспорт столиці перейшов на систему електронного квитка. І після відновлення роботи підземки пасажири зможуть користуватися виключно електронним квитком.

Сплачувати за проїзд на турнікетах можна буде Kyiv smart card, карткою метро, безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах, мобільними додатками Google Pay та Apple Pay, мобільним додатком Kyiv smart card, разовим квитком із GR-кодом –паперовим чи електронним.  

Протягом місяця з дати відновлення роботи пасажири також зможуть використовувати раніше придбані жетони зеленого кольору.

Що стосується наземного громадського транспорту. В ньому пасажири крім електронних способів оплати до 1 липня зможуть купувати квитки на проїзд у кондуктора.

До відновлення роботи метро та наземного транспорту електронний квиток можна купити в T-кіосках. Їх у столиці вже понад 300. Розташовані вони переважно на зупинках громадського транспорту".

Олена Рощенко, УП

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