Заступника Кличка звинувачують у збитках на 40 мільярдів

Столичні прокурори повідомили про підозру у невжитті заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення одному із заступників голови КМДА Петру Пантелеєву.

Джерело: Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "Деснянською окружною прокуратурою міста Києва за результатами досудового розслідування повідомлено про підозру одному із заступників голови КМДА, а також колишньому ліквідатору ВАТ "Радикал" за фактом ухилення від проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами, відновлювальних заходів з ліквідації наслідків екологічного забруднення, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 237 КК України)".

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про заступника Кличка Пантелеєва. Згідно з матеріалами слідства, внаслідок його дій, упродовж 2014-2021 років на території заводу "Радикал" не було проведено жодного заходу, спрямованого на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, а також заходів із демеркурізації цієї території.

Загальний обсяг ртуті та речовин, які містять ртуть, на вказаній території сягає близько 200 тисяч тонн.

В результаті засмічення небезпечними відходами території заводу та тривалого не проведення будь-яких заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків екологічного забруднення, спричинено шкоду в розмірі понад 40 млрд гривень, наголошують у прокуратурі.

Крім того, в межах цього ж провадження прокуратура одночасно повідомила про підозру колишньому ліквідатору ВАТ "Радикал", на якого покладався обов’язок відновити платоспроможність підприємства та провести заходи із демеркуризації його території та майна.

Оновлено: У КМДА підтвердили вручення підозри Пантелеєву. Там наголошують, що завод "Радикал", ніколи не був у муніципальній власності, шкідливі відходи, мовляв, накопичилися у результаті недбальства власників.

Вручення підозри в КМДА називають "черговою спробою політичного тиску на міську владу". Мовляв, саме державні органи заблокували спроби міста розробити проект утилізації відходів заводу та профінансувати його.

Нагадаємо: 25 січня першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо земельної ділянки. Йдеться про виділення Апарату РНБО землі під будівництво, яке не було здійснено. У 2019 році столична влада позбавила апарат права на цю землю і облаштувала там сквер.

За даними слідства, рішенням, яке підписав Поворозник, Апарату РНБО завдано шкоди на суму майже 48 млн гривень.