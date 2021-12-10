Київрада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік: головні показники

"До бюджету міста Києва планується отримати доходів у сумі 69 мільярдів гривень, у тому числі субвенції та дотація з державного бюджету 8,9 мільярда гривень.

Доходи загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів із державного бюджету) заплановані в сумі 62,5 мільярда гривень, що на 2,3 мільярда гривень більше планових показників 2021 року. Доходи спеціального фонду – 6,5 мільярда гривень, що на 0,3 млн грн більше планових показників 2021 року", - додав Репік.

За його словами, держбюджетом України на 2022 рік передбачено субвенцій з державного бюджету в сумі 8,8 мільярда гривень та 81 мільйон гривень додаткової дотації внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування.

При ьому, основні джерела фінансування у 2022 році: податок на прибуток фізичних осіб - 30,6 мільярда гривень; єдиний податок - 9 мільярдів гривень; податок на майно - 7,2 мільярда гривень; податок на прибуток підприємств - 5,8 мільярда гривень.

Видатки складають 67 мільярдів гривень. У тому числі видатки загального фонду становлять 49,038 мільярда гривень та видатки спеціального фонду - 18,04 мільярда гривень.

На розвиток освіти заклали 26,4 млрд грн - це понад 39% видатків бюджету, додали в Київраді.

На транспорт, дорожнє господарство та зв'язок плану.nm спрямувати 12,9 мільярда гривень.

"Галузь ЖКГ, соціальний захист та охорона здоров’я будуть фінансуватися у 2022 році приблизно на однаковому рівні – понад 8% видатків столичного бюджету.

Зокрема у галузі ЖКГ заплановано видатки на Комплексну цільову програму з підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки та Комплексну цільову програму екологічного благополуччя міста Києва", - додав Репік.

На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 12,9 млрд грн або 19,5% бюджету міста. На охорону здоров’я - 5,9 млрд грн, соціальний захист - 5,4 млрд грн, ЖКГ - 5,7 млрд грн, культуру і мистецтво - понад 1,5 млрд грн, фізичну культуру і спорт - понад 1,4 млрд грн.

Мінімальна заробітна плата в кошторисі міста на 2022 рік закладена в обсязі - 6,7 тис грн, середня заробітна плата - 23 029 грн.

Економічна правда