Київрада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік: головні показники
Київська міська рада 9 грудня ухвалила бюджет столиці на 2022 рік - зокрема, планується отримати доходів у сумі 69 млрд грн, доходи загального фонду бюджету заплановані у сумі 62,5 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Київради.
За словами директора Департаменту фінансів Володимира Репіка, показники дохідної частини бюджету Києва на 2022 рік розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку міста, підсумків виконання бюджету за 2020 рік та очікуваного виконання за 2021 рік із застосуванням норм Бюджетного та Податкового кодексів України, а також із урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства й інших законодавчих актів.
"До бюджету міста Києва планується отримати доходів у сумі 69 мільярдів гривень, у тому числі субвенції та дотація з державного бюджету 8,9 мільярда гривень.
Доходи загального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів із державного бюджету) заплановані в сумі 62,5 мільярда гривень, що на 2,3 мільярда гривень більше планових показників 2021 року. Доходи спеціального фонду – 6,5 мільярда гривень, що на 0,3 млн грн більше планових показників 2021 року", - додав Репік.
За його словами, держбюджетом України на 2022 рік передбачено субвенцій з державного бюджету в сумі 8,8 мільярда гривень та 81 мільйон гривень додаткової дотації внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування.
При ьому, основні джерела фінансування у 2022 році: податок на прибуток фізичних осіб - 30,6 мільярда гривень; єдиний податок - 9 мільярдів гривень; податок на майно - 7,2 мільярда гривень; податок на прибуток підприємств - 5,8 мільярда гривень.
Видатки складають 67 мільярдів гривень. У тому числі видатки загального фонду становлять 49,038 мільярда гривень та видатки спеціального фонду - 18,04 мільярда гривень.
На розвиток освіти заклали 26,4 млрд грн - це понад 39% видатків бюджету, додали в Київраді.
На транспорт, дорожнє господарство та зв'язок плану.nm спрямувати 12,9 мільярда гривень.
"Галузь ЖКГ, соціальний захист та охорона здоров’я будуть фінансуватися у 2022 році приблизно на однаковому рівні – понад 8% видатків столичного бюджету.
Зокрема у галузі ЖКГ заплановано видатки на Комплексну цільову програму з підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки та Комплексну цільову програму екологічного благополуччя міста Києва", - додав Репік.
На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 12,9 млрд грн або 19,5% бюджету міста. На охорону здоров’я - 5,9 млрд грн, соціальний захист - 5,4 млрд грн, ЖКГ - 5,7 млрд грн, культуру і мистецтво - понад 1,5 млрд грн, фізичну культуру і спорт - понад 1,4 млрд грн.
Мінімальна заробітна плата в кошторисі міста на 2022 рік закладена в обсязі - 6,7 тис грн, середня заробітна плата - 23 029 грн.
Економічна правда
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