Кличко: Жетоны и бумажные билеты на проезд можно использовать в течение месяца
Проезд в киевском транспорте вскоре можно будет оплачивать только электронным образом, но в июне в метро еще можно будет использовать приобретенные ранее зеленые жетоны, а в наземном транспорте – приобрести билет у кондуктора.
Источник: городской глава Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга
Прямая речь: "Общественный транспорт столицы перешел на систему электронного билета. И после возобновления работы подземки пассажиры смогут пользоваться исключительно электронным билетом.
Оплачивать проезд на турникетах можно будет Kyiv smart card, карточой метро, бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах, мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay, мобильным приложением Kyiv smart card, разовым билетом с GR-кодом –бумажным или электронным.
В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.
Что касается наземного общественного транспорта. В нем пассажиры кроме электронных способов оплаты до 1 июля смогут покупать билеты на проезд у кондуктора.
До возобновления работы метро и наземного транспорта электронный билет можно купить в T-киосках. Их в столице уже более 300. Расположены они преимущественно на остановках общественного транспорта".
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