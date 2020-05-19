Uber скоротить ще 3 тисячі працівників і закриє 45 офісів

Uber Technologies Inc., що надає послуги замовлення таксі та доставки їжі, скоротить ще близько 3 тис. робочих місць на додачу до звільнень, про які було оголошено раніше.

Про це пише Інтерфакс з посиланням на електронний лист, який розіслав генеральний директор компанії Дара Хосровшахі своїм співробітникам.

Менше двох тижнів тому Uber повідомила про плани скоротити 3,7 тис. співробітників відділу клієнтської підтримки та фахівців з підбору кадрів. Таким чином, штат компанії зменшиться приблизно на чверть.

Ці скорочення не зачіпають водіїв, яких компанія класифікує як підрядників, а не штатних співробітників.

Uber, яка зіткнулася з різким падінням попиту на послуги таксі через пандемію коронавирусной інфекції COVID-19, також планує закрити 45 офісів, йдеться у листі Хосровшахі.

Крім того, компанія розглядає можливість продажу деяких непрофільних активів.

Як повідомлялося раніше, Uber збільшила чистий збиток в першому кварталі 2020 року через через великих списань, пов'язаних переважно з азіатськими інвестиціями.

В ході телефонної конференції з інвесторами, присвяченій фінансовим результатам, Хосровшахі заявив, що компанія планує урізати щорічні витрати на $ 1 млрд, в тому числі за рахунок скорочення персоналу.

Акції Uber в ході торгів у понеділок дорожчають на 6,5%. З початку поточного року їх вартість зросла на 16,3%.

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Нагадуємо:

Сервіс доставки їжі UberEats 3 червня припиняє роботу в Україні.

Повідомляється, що рішення було прийнято на основі вивчення бізнес-показників на конкурентному ринку доставки їжі.

Економічна правда