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Uber Shuttle припиняє роботу в Києві

Вівторок, 16 листопада 2021, 20:15
 
бж

Компанія Uber анонсувала закриття сервісу Uber Shuttle в Києві з 19 листопада 2021 року.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Після 2,5 років роботи Uber Shuttle у Києві ми ухвалили нелегке рішення зупинити роботу цього сервісу з 19 листопада. Ми ... прагнемо й надалі допомагати містам рухатися за допомогою технології Uber. Інші наші сервіси, як-от UberX та Uber Comfort, працюватимуть у Києві, тож ми сподіваємося, що ви продовжите користуватись Uber", – йдеться в повідомленні.

У компанії обіцять повернути невикористаний баланс пакетів Shuttle, дійсних станом на 19 листопада, на картку, з якої була здійснена купівля. 

Для пакетів, які було придбано за готівку, повернення вартості відбудеться у формі кредитів Uber, які можуть бути використані на будь-який Uber сервіс в Україні.

Економічна правда

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Uber транспорт Київ

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Економічна правда
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