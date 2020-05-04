UberEats припиняє працювати в Україні

Сервіс доставки їжі UberEats 3 червня припиняє роботу в Україні.

Про це повідомляється у розсилці компанії до кур’єрів та закладів-партнерів.

"Після років співпраців з локальними закладами, ми прийняли складне рішення припинити роботу Uber Eats в Україні до 3 червня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що рішення було прийнято на основі вивчення бізнес-показників на конкурентному ринку доставки їжі.

Водночас у компаніїї зазначають, що продовжують обслуговувати клієнтів у сервісі такcі Uber.

"Наш пріоритет номер один - звести до мінімуму наслідки закриття сервісу для наших співробітників, ресторанів, кур'єрів-партнерів і користувачів", - резюмують у компанії.

Економічна правда