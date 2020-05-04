Всі розділи
Укр / Рус

UberEats припиняє працювати в Україні

Понеділок, 4 травня 2020, 14:22
 

Сервіс доставки їжі UberEats 3 червня припиняє роботу в Україні.

Про це повідомляється у розсилці компанії до кур’єрів та закладів-партнерів.

"Після років співпраців з локальними закладами, ми прийняли складне рішення припинити роботу Uber Eats в Україні до 3 червня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що рішення було прийнято на основі вивчення бізнес-показників на конкурентному ринку доставки їжі.

Водночас у компаніїї зазначають, що продовжують обслуговувати клієнтів у сервісі такcі Uber.

"Наш пріоритет номер один - звести до мінімуму наслідки закриття сервісу для наших співробітників, ресторанів, кур'єрів-партнерів і користувачів", - резюмують у компанії.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Uber

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Не подобається? Звалюй! Або чому карантин оголив вразливість ґіґ-економіки 3 квітня 2020, 11:49
Bolt і Uber підвозитимуть медпрацівників у Києві безкоштовно 20 березня 2020, 13:33
Uber Eats зробив безкоштовною доставку у 4 містах до кінця березня 17 березня 2020, 18:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!