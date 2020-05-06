Uber скоротить майже 4 тисячі співробітників через падіння попиту на таксі

Американська Uber Technologies Inc., що надає послуги на замовлення таксі та доставки їжі, планує скоротити 3,7 тис. співробітників відділу клієнтської підтримки та фахівців з підбору кадрів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рішення компанії пов'язане з істотним падінням обсягу перевезень пасажирів у зв'язку з пандемією коронавирусной інфекції COVID-19.

Під скорочення підпадуть близько 14% з 26,9 тис. співробітників Uber.

Компанія очікує, що витрати, пов'язані з вихідними посібниками та іншими видами виплат, складуть близько $ 20 млн.

Головний виконавчий директор компанії Дара Хосровшахі планує відмовитися від базової зарплати до кінця поточного року.

У 2019 його базова зарплата склала $1 млн, що відповідало 2,4% від сукупного розміру винагороди за рік в $42,4 млн.

Uber в кінці квітня відкликала прогноз виручки і прибутку на 2020 рік.

Акції Uber в ході торгів в середу дешевшають на 3,2%.

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Нагадуємо:

Сервіс доставки їжі UberEats 3 червня припиняє роботу в Україні.

Повідомляється, що рішення було прийнято на основі вивчення бізнес-показників на конкурентному ринку доставки їжі.