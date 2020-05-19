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Uber сократит еще 3 тысячи рабочих и закроет 45 офисов

Вторник, 19 мая 2020, 13:35

 

Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, сократит еще около 3 тыс. рабочих мест вдобавок к увольнениям, о которых было объявлено ранее.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на электронное письмо, которое разослал генеральный директор компании Дара Хосровшахи своим сотрудникам.

Менее двух недель назад Uber сообщила о планах сократить 3,7 тыс. сотрудников отдела клиентской поддержки и специалистов по подбору кадров. Таким образом, штат компании уменьшится примерно на четверть.

 Эти сокращения не затрагивают водителей, которых компания классифицирует как подрядчиков, а не штатных сотрудников.

Uber, которая столкнулась с резким падением спроса на услуги такси из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, также планирует закрыть 45 офисов, говорится в письме Хосровшахи. Кроме того, компания рассматривает возможность продажи некоторых непрофильных активов.

Как сообщалось ранее, Uber увеличила чистый убыток в первом квартале 2020 года из-за крупных списаний, связанных преимущественно с азиатскими инвестициями.

В ходе телефонной конференции с инвесторами, посвященной финансовым результатам, Хосровшахи заявил, что компания планирует урезать ежегодные расходы на $1 млрд, в том числе за счет сокращения персонала.

Акции Uber в ходе торгов в понедельник дорожают на 6,5%. С начала текущего года их стоимость выросла на 16,3%.

Напомним:

Сервис доставки еды UberEats 3 июня прекращает работу в Украине.

Сообщается, что решение было принято на основе изучения бизнес-показателей на конкурентном рынке доставки еды.

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