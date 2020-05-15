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У Мінрегіоні розповіли, коли почнеться фінансування проєктів "Великого будівництва" з ДФРР

П'ятниця, 15 травня 2020, 14:21
 

Фінансування затверджених Кабміном інвестпроєктів регіального розвитку у рамках програми "Велике будівництво" за рахунок Держфонду регіонального розвитку почнеться у кінці травня - на початку червня 2020 року.

Про це під час брифінгу заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Великою допомогою для прискорення робіт стало затвердження переліку Держфонду регіонального розвитку та можливість початку фінансування з кінця травня - початку червня. Це значно прискорить виконання робіт і фінансування", - сказав Чернишов.

Він зазначив, що станом на травень будівельні роботи на об'єктах відбуваються з відставанням.

У Мінрегіоні планують створити мобільні групи для перевірки перебігу будробіт, дотримання термінів і обсягів.

Міністр підкреслив, що пріоритетом в областях має бути будівництво шкіл, щоб завершити роботи до нового навчального року, де це технічно можливо.

За його словами, у рамках програми триває будівництво або капітальний ремонт 137 шкіл, 116 дитячих садків і 122 спортивних об'єктів.

Програма "Велике будівництво" з урахуванням будівництва та капремонту доріг забезпечує близько 190 тисяч робочих місць, додав він.

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Мінрегіон фінанси

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