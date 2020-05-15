У Мінрегіоні розповіли, коли почнеться фінансування проєктів "Великого будівництва" з ДФРР
Фінансування затверджених Кабміном інвестпроєктів регіального розвитку у рамках програми "Велике будівництво" за рахунок Держфонду регіонального розвитку почнеться у кінці травня - на початку червня 2020 року.
Про це під час брифінгу заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає "Інтерфакс-Україна".
"Великою допомогою для прискорення робіт стало затвердження переліку Держфонду регіонального розвитку та можливість початку фінансування з кінця травня - початку червня. Це значно прискорить виконання робіт і фінансування", - сказав Чернишов.
Він зазначив, що станом на травень будівельні роботи на об'єктах відбуваються з відставанням.
У Мінрегіоні планують створити мобільні групи для перевірки перебігу будробіт, дотримання термінів і обсягів.
Міністр підкреслив, що пріоритетом в областях має бути будівництво шкіл, щоб завершити роботи до нового навчального року, де це технічно можливо.
За його словами, у рамках програми триває будівництво або капітальний ремонт 137 шкіл, 116 дитячих садків і 122 спортивних об'єктів.
Програма "Велике будівництво" з урахуванням будівництва та капремонту доріг забезпечує близько 190 тисяч робочих місць, додав він.
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