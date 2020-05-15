В Минрегионе рассказали, когда начнется финансирование проектов "Большой стройки" из ГФРР

Финансирование утвержденных Кабмином инвестпроектов региального развития в рамках программы "Большая стройка" за счет Госфонда регионального развития начнется в конце мая - начале июня 2020 года.

Об этом во время брифинга заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, передает "Интерфакс-Украина".

"Большой помощью для ускорения работ стало утверждение перечня Госфонда регионального развития и возможность начала финансирования с конца мая - начала июня. Это значительно ускорит выполнение работ и финансирования", - сказал Чернышев.

Он отметил, что по состоянию на май строительные работы на объектах проходят с отставанием.

В Минрегионе планируют создать мобильные группы для проверки хода строительных работ, соблюдения сроков и объемов.

Министр подчеркнул, что приоритетом в областях должно быть строительство школ, чтобы завершить работы к новому учебному году, где это технически возможно.

По его словам, в рамках программы продолжается строительство или капитальный ремонт 137 школ, 116 детских садов и 122 спортивных объектов.

Программа "Большая стройка" с учетом строительства и капремонта дорог обеспечивает около 190 тысяч рабочих мест, добавил он.