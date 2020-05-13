Міністр фінансів очікує кадрового оновлення митниці на 30-40%

Голова Міністерства фінансів Сергій Марченко очікує кадрового оновлення Державної митної служби на 30-40%, ключові кадрові рішення буде ухвалено до кінця травня.

Про це він повідомив під час засідання уряду передає Інтерфакс-Україна.

"Ми плануємо змінити суспільне сприйняття служби як осередка корупції, і для цього передбачено залучення нових кадрів. Головні маркери - суттєве оновлення кадрового складу митниці (30-40%), тестування кваліфікації та рівня доброчесності співробітників", - сказав він.

При цьому, за словами Марченка, Митну службу має бути створено у форматі єдиної юрособи.

Серед першочергових заходів міністр назвав оптимізацію апарату Державного митного комітету, цифровізацію управлінських процесів, упровадження нової централізованої системи ризиків, автоматичне оформлення експорту, встановлення нового митного тарифу.

"Ми розраховуємо впровадити ці швидкі рішення до вересня 2020 року", - зазначив Марченко.

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Нагадуємо:

В уряді заявляли, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет.