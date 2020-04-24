Рада створила слідчу комісію по можливим "скруткам" на митниці та податковій

Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

За таке рішення проголосувало 324 депутатів

Як зазначається у пояснювальній записці, причиною створення комісії став суспільний резонанс після інтерв’ю колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського щодо можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби.

У документі повідомляється, що ці оборудки позбавляють Держбюджет доходів у 120 мільярдів гривень на рік.

Нагадаємо:

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський ініціював відставки голови ДПС Сергія Верланова та голови Державної митної служби Максима Нефьодова.

Він пояснив, що причиною цього були, зокрема, "скручування" ПДВ, від яких, за його словами, держбюджет втрачає 5 млрд грн щомісяця.

Верховна Рада призначила Уманського міністром фінансів 4 березня, а звільнила - 30 березня.

Голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що усі звинувачення щодо схем з податками "базуються виключно на вкидах неперевіреної інформації третіми особами, які і є, найімовірніше, тими ділками, що десятиліттями годувалися на шахрайських схемах".

Голова Мінфіну Сергій Марченко заявив, що кадрові питання у Податковій та Митниці назріли, але ситуація вимагає складнішого рішення, ніж просто звільнення двох топ-чиновників.

Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.

Економічна правда