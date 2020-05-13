Министр финансов ожидает кадрового обновления таможни на 30-40%

Глава Министерства финансов Сергей Марченко ожидает кадрового обновления Государственной таможенной службы на 30-40%, ключевые кадровые решения будут приняты до конца мая.

Об этом он сообщил во время заседания правительства передает Интерфакс-Украина.

"Мы планируем изменить общественное восприятие службы как ячейки коррупции, и для этого предусмотрено привлечение новых кадров. Главные маркеры - существенное обновление кадрового состава таможни (30-40%), тестирование квалификации и добродетели сотрудников", - сказал он.

При этом, по словам Марченко, Таможенная служба должна быть создана в формате единого юрлица.

Среди первоочередных мер министр назвал оптимизацию аппарата Государственного таможенного комитета, цифровизацию управленческих процессов, внедрение новой централизованной системы рисков, автоматическое оформление экспорта, установления нового таможенного тарифа.

"Мы рассчитываем внедрить эти быстрые решения до сентября 2020 года", - отметил Марченко.

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Напомним:

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения руководителей таможни и налоговой - плохие показатели по поступлениям в государственный бюджет.

24-го апреля правительство уволило председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

Кабмин на заседании 29 апреля назначил новым главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко.