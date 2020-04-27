"Виправдань бути не може": прем’єр розповів, чому звільнили Нефьодова та Верланова

В уряді заявляють, що серед причин звільнення очільників митниці та податкової - слабкі показники по надходженню в державний бюджет, наразі Кабмін відбирає "ефективні команди, що реалізують роботу у надскладний час".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

"На останньому засіданні Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення голів Митної та Податкової служб. Уряд вжив такі заходи, адже робота митниці та податкової — це, перш за все, питання економічної безпеки країни. Тут не може бути ніяких виправдань.

Бюджет-2019 показав один із найгірших показників по надходженнях за останні роки. Ми бачимо, що ситуація в 2020 році не покращилася, і не тільки через коронакризу", - повідомляє прем’єр.

Шмигаль зазначає, що просто звільнення топ-чиновників мало що зміне, і потрібні "рішучі інституційні зміни".

"Сама по собі заміна керівництва мало що змінює. Потрібно більш рішуче впроваджувати інституційні зміни. Зараз Кабмін перебуває у процесі підбору ефективних команд, які зможуть реалізовувати цю роботу в надскладний час", - зауважує очільник уряду.

Також повідомляється, що Кабмін підтримує створення парламентом Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки інформації про можливі зловживання у податковій та на митниці за останні роки.

"Це (робота ТСК - ЕП) і є реальний "аудит держави", який ми готові проводити разом із народними депутатами. Водночас, я закликаю правоохоронні органи прозоро провести розслідування інформації щодо можливих махінацій у митній та податковій сферах. І поставити крапку в цьому питанні", - резюмує Шмигаль.

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Сергій Верланов: Я не розумію, за що мене звільнили

Нагадуємо:

24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Ранішуе у той же день Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для з питань розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

26 квітня уряд оголосив конкурс на нового голову Державної податкової служби, з дедлайном подачі документів в один день.

Згодом стало відомо, що Кабінет міністрів дозволив 24-го квітня призначити голову та заступника голови Державної податкової служби через укладення контракту - конкурс на цю посаду відбудеться після карантину, наразі нового очільника виберуть за результатами співбесіди.

Можливі кандидати:

на посаду голови митниці - ексдепутат Соціалістичної партії і топ-чиновник часів Януковича - Василь Цушко (який попадає під закон про очищення влади);

на посаду голови податкової - "корінний фіскал" з досвідом роботи у податковій сфері Олексій Любченко.

Саме вони подали декларації на посади заступників міністра фінансів.

Співрозмовник ЕП у комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики повідомив, що Цушко "може зайняти посаду керівника митниці, але рішення на даний момент ще не прийнято".

Нещодавно Цушко назвав інформацію про своє призначення "провокацією".

За інформацією ЗМІ, кандидатуру Любченко лобіював голова Мінфіну Марченко і водив його в Офіс президента "на узгодження".

Економічна правда