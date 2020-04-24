Уряд звільнив керівників митниці та податкової - нардеп

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що на позачерговому засіданні уряду звільнені з посад очільник Державної митної служби Максим Нефьодов та очільник Державної податкової служби Сергій Верланов.

Про це Гончаренко написав у своєму Telegram.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що рішення про зміну керівництва ДМС та ДПС прийняті.

Як стало відомо ЕП, митницю може очолити колишній урядовець Василь Цушко.

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Головний митник Максим Нефьодов: Мене вже попереджають. "Готуйся. Бери охорону. Машину спалять"

Нагадуємо:

Наприкінці 2018 року Кабінет міністрів України розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби й повідомив про намір провести конкурс на керівників новоутворених відомств.

Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Нефьодов став керівником Митної служби в липні.

Цушко чотири рази обирався депутатом парламенту: у 1994, 1998 (Селянська партія), 2002 і 2006 роках (Соціалістична партія).

Після обрання Олександра Мороза спікером Верховної Ради став лідером парламентської фракції Соцпартії.

З грудня 2006 по грудень 2007 Цушко був міністром внутрішніх справ, змінивши на посаді Юрія Луценка. Після звільнення Цушка (за станом здоров’я), Луценко повернувся на посаду.

Цушко також був міністром економіки в уряді Миколи Азарова з 11 березня 2010 по 9 грудня 2010.

На цій посаді Цушко пообіцяв, що уряд введе податок на розкіш

Псля реорганізації міністерства і відставки Цушка, експрезидент Віктор Янукович виніс на голосування Ради кандидатуру Цушка на посаду голови АМКУ. Цушко очолював комітет до лютого 2014 року.

Економічна правда