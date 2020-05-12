Всі розділи
Укр / Рус

На тлі обмежень виїзду: Одеса очікує 4-5 мільйонів туристів цьогоріч

Вівторок, 12 травня 2020, 16:43
 

На тлі карантинних обмежень пов'язаними з подорожами за кордон Одеса розраховує прийняти 4-5 мільйонів туристів. 

Про це заявив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

"Якщо ми поступово вийдемо з карантину, то особливих застережень чи заходів не має бути. Дуже хочеться сподіватися, що найближчим часом повернемося до нормального життя, можливо, з певними обмеженнями, пов’язаними з пересуванням за кордон, наприклад, але не всередині держави. 

Ймовірно, кількість туристів може сягнути 4-5 мільйонів осіб. Авіасполучення з іншими країнами світу наразі припинено, а тому основний потік туристів очікуємо саме в Одеській області", – переконаний Куций.

Нагадуємо:

Глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів сподівається, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж з країнами Європейського Союзу, і важливо скористатися ці моментом і залучити китайського туриста в країну.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

туризм

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Туріндустрія США за два місяці втратила понад 8 мільйонів робочих місць 9 травня 2020, 18:00
В Україну хочуть заманити туристів із Китаю 6 травня 2020, 11:35
Кабмін оцінює втрати туристичної галузі від коронавірусу в 1,5 мільярда доларів 28 квітня 2020, 18:11
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!