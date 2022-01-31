Всі розділи
Укр / Рус

Італія продовжила заборону в’їзду навіть вакцинованим українцям

Понеділок, 31 січня 2022, 09:23
 
Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images

Італія продовжила заборону на в’їзд для українців до 15 березня.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Уряд Італії продовжив заборону на в'їзд до країни для українців.

Заборона триватиме до 15 березня та стосуватиметься і тих громадян, які пройшли повний курс вакцинації від Covid-19".

Що передувало: З 16 грудня 2021 року Італія заборонила в’їзд подорожуючим з України, що їдуть до Італії з "необов’язковою" метою.

В’їзд дозволений тільки для громадян Італії або держав ЄС, членів родини або тих, хто має "усталені відносини" з мешканцями Італії, а також для тих, хто прямує на роботу, навчання, спортивні змагання тощо. Втім, навіть ці особи мають пройти 10-денний карантин після прибуття до Італії, незалежно від вакцинації.

Ця заборона мала діяти до 31 січня.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Італія туризм коронавірус

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Azur Air отримала дозвіл на нові рейси до Греції, Італії, Іспанії та Кіпру 18 січня 2022, 09:00
Італія заборонила в’їзд туристам з України. Навіть вакцинованим 15 грудня 2021, 20:15
Apple і Amazon оштрафували в Італії на загальну суму в 200 мільйонів євро 23 листопада 2021, 17:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті