Німеччина посилила правила в'їзду для українців

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З 30 січня Україна оголошена в Німеччині зоною високого ризику через рівень зараження коронавірусом.

Про це йдеться у повідомленні Інституту імені Роберта Коха, передає Deutsche Welle.

Люди, які в'їжджають на територію Німеччини, за винятком, якщо вони повністю щеплені або одужали від COVID-19, мають відбути 10-денний карантин, вийти з якого можна буде лише через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.

Перед в'їздом до країни необхідно зареєструватись на відповідному сайті і внести туди свої дані про вакцинацію. Діти до 12 років повинні перебувати в карантині протягом п'яти днів і можуть завершити його без тесту на коронавірус.

Ці вимоги стосуються осіб з будь-яким громадянством, які протягом останніх 10 днів відвідували країни зі списку високого ризику, до яких віднесено Україну.

Обмеження діятимуть до 3 березня і потім будуть переглянуті.

Зонами високого епідеміологічного ризику в Німеччині оголошують країни і регіони, де загроза зараження коронавірусом є особливо високою. При цьому значення має не тільки кількість інфікованих. Враховуються й інші критерії, такі як темпи поширення коронавірусу, завантаженість лікарень і відсутність повних даних про ситуацію з хворобою.

Окрім України з 30 січня до списку також увійшли Афганістан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур та Нова Каледонія.