На фоне ограничений выезда: Одесса ожидает 4-5 миллионов туристов в этом году

На фоне карантина связанными с путешествиями за границу Одесса рассчитывает принять 4-5 миллионов туристов.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

"Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых предостережений или мероприятий быть не должно. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства.

Вероятно, количество туристов может достичь 4-5 миллионов человек. Авиасообщение с другими странами мира пока приостановлено, а потому основной поток туристов ожидаем именно в Одесской области", - убежден Куцый.

Напомним:

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олескив надеется, что Украина с Китаем смогут взаимно открыться быстрее, чем со странами Европейского Союза, и важно воспользоваться эти моментом и привлечь китайского туриста в страну.

Экономичская правда