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За 2 тижні карантину кількість вакансій скоротилась майже вдвічі — дослідження

Понеділок, 6 квітня 2020, 16:16
 

29% українських компаній призупинили свою діяльність на час карантину, кількість вакантних місць падає - за два тижні загальна кількість вакансій скоротилася в 1,8 рази.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Спілки українських підприємців (СУП) та порталу Work.ua.

За даними СУП, 29% українських компаній призупинили свою діяльність на період карантину, 6% повністю закрили свій бізнес.

Частина сфер бізнесу залишилася зовсім без доходів: це розважальний бізнес, транспортний бізнес.

"За даними дослідження СУП, третина власників бізнесу (переважно мікро-), заявляють про падіння доходів на 90-100% з початку карантину. Ці ж підприємці звільнили до 50% штату співробітників", - йдеться у повідомленні.

 

Кількість вакантних місць теж падає.

За даними Work.ua, за два тижні загальна кількість вакансій скоротилася в 1,8 рази, а кількість нових публікацій вакансій - у 2,5 рази.

При цьому, кількість компаній з активними вакансіями скоротилася на 25%.

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бізнес карантин безробіття

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