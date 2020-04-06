За 2 недели карантина количество вакансий сократилось почти вдвое — исследование

29% украинских компаний приостановили свою деятельность на время карантина, количество вакантных мест падает - за две недели общее количество вакансий сократилось в 1,8 раза.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Союза украинских предпринимателей (СУП) и портала Work.ua.

По данным СУП, 29% украинских компаний приостановили свою деятельность на период карантина, 6% полностью закрыли свой бизнес.

Часть сфер бизнеса осталась совсем без доходов: это развлекательный бизнес, транспортный бизнес.

"По данным исследования СУП, треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-), заявляют о падении доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уволили до 50% штата сотрудников", - говорится в сообщении.

Количество вакантных мест тоже падает.

По данным Work.ua, за две недели общее количество вакансий сократилось в 1,8 раза, а количество новых публикаций вакансий - в 2,5 раза.

При этом, количество компаний с активными вакансиями сократилось на 25%.