Український бізнес передав мільйони гривень на армію та закликає об'єднуватися

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Представники українського бізнесу об’єднуються та збирають мільйони гривень на підтримку армії, деякі донати сягають п’яти мільйонів гривень.

Ще 14 лютого збір розпочало галузеве видання DOU – із метою вдвічі підняти щомісячні збори благодійного фонду "Повернись живим" до 50 тисяч доларів. Проте компанії перевиконали план і зібрали понад 118 тисяч доларів щомісячних донатів.

У вівторок низка компанії заявили про те, що вони також переказують сотні тисяч гривень на рахунки благодійного фонду.

Серед них, зокрема, українська ІТ-компанія Genesis. Її засновник Володимир Многолєтній написав у Facebook, що компанія перераховує 5 мільйонів гривень на користь "Повернись живим".

"У разі, якщо хтось із моїх співробітників вирішить також взяти участь – я особисто подвою їхній внесок", – заявив він. "Зараз, як на мене, найкраще, що може зробити кожен керівник ІТ-бізнесу – це подумати, як за різних обставин залишатися в країні, інвестувати в неї та створювати нові робочі місця".

Засновник іншої ІТ-компанії, Awesomic, Роман Севастьянов заявив, що компанія перерахувала фонду 1 мільйон гривень. Він також закликав інші ІТ компанії приєднатись до руху підтримки.

Напередодні "Повернись живим" повідомив, що завдяки понад 900 тисяч гривень донату від компанії N-iX фонд зміг модернізувати цілий зенітний ракетний полк Сухопутних військ

У Intellias за три дні зібрали майже 600 тисяч гривень, за які благодійний фонд придбає й передасть на фронт квадрокоптери. Близько 400 тисяч грн зібрали самі співробітники, а ще 200 тисяч грн пожертвували засновники компанії.

Серед айтівців також 1 млн грн зібрала компанія Uptech, повідомив її співзасновник Андрій Бас. "Разом ми сила та дамо відпір агресору! Це саме час об'єднатися та діяти як одна нація, відстояти свою праву на свободу у своїй країні", – написав він у Facebook.

Долучилися до збору коштів не лише айтівці – так, майже 620 тисяч грн для армії зібрала компанія Dodo socks, на які фонд придбає шість мобільних комплексів спостереження. Також 100 тисяч грн фонду передав український бренд одягу Cult Naked, повідомила його засновниця Мері Фуртас.