У березні у Франції зафіксували рекордне місячне зростання безробіття.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

За офіційними даними, у березні 2020 року зафіксували рекордне місячне зростання кількості людей, які претендують на соціальну допомогу через безробіття.

Кількість таких заявників зросла на 7%, до понад 246 тисяч осіб. Це найвищий показник з 1996 року, відколи ведеться статистика.

Загалом у Франції зареєструвалися для отримання допомоги через безробіття понад 3,7 мільйони людей.

"Уряд – у повній мобілізації. Ми продовжуємо та посилюємо наші зусилля для захисту безробітніх та захисту робочих місць", - зазначила міністр праці Мюріель Пеніко, коментуючи повідомлення.

За словами міністра, державною програмою підтримки неповної зайнятості охоплені вже близько 10,8 мільйонів працівників приватного сектору, що працюють у 863 тисячах підприємств.

Нагадаємо, ще у середині березня уряд Франції оголосив про виділення 345 мільярдів євро для підтримки бізнесу у зв'язку з кризою, спричиненою коронавірусом. За оцінкою Банку Франції, ВВП країни у І кварталі 2020 року впав приблизно на 6%. Це найгірший результат з 1945 року.

За підсумками останньої доби у Франції смертність знизилась до найменшого за 5 тижнів рівня. Завтра уряд країни має презентувати план виходу з карантину після 11 травня.

Європейська правда