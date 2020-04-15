Нацбанк отложил введение программного РРО при обмене валюты
Среда, 15 апреля 2020, 17:07
Национальный банк отложил до 1 августа требования использования бизнесом программного регистратора расчетных операций при осуществлении валютно-обменных операций.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Ранее эти требования должны вступить в силу 19 апреля 2020.
Изменения приведены в соответствии с законом №533-IX (т.н. "карантинные льготы" для бизнеса)
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Экономическая правда
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