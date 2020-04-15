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Нацбанк отложил введение программного РРО при обмене валюты

Среда, 15 апреля 2020, 17:07
 

Национальный банк отложил до 1 августа требования использования бизнесом программного регистратора расчетных операций при осуществлении валютно-обменных операций.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Ранее эти требования должны вступить в силу 19 апреля 2020.

Изменения приведены в соответствии с законом №533-IX (т.н. "карантинные льготы" для бизнеса)

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Экономическая правда

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