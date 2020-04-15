"Антиколомойський" законопроєкт мають ухвалити до 5 травня – СН

Міжнародний валютний фонд протягом трьох тижнів надасть Україні транш після того, як Верховна Рада підтримає в другому читанні "антиколомойський" законопроєкт.

Джерело: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на телеканалі "Україна 24", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Арахамії: "Я впевнений на 200%: після того, як ми проголосуємо банківський закон, протягом трьох тижнів ми отримаємо транш. Це заголовок, який обумовлений нашою переговорною поліцією з кредитором, і це зрозуміла позиція".

Деталі: Голова фракції "Слуга народу" додав, що транш від МВФ Україні необхідно отримати до кінця травня, оскільки на цей період припадає найбільший платіж за зовнішніми боргами.

Він передбачає, що проголосувати в другому читанні за законопроект депутати встигнуть до 5 травня. За його словами, якщо ж ухвалення законопроєкту в другому читанні затягнеться, то у всієї країни можуть бути проблеми.

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Передісторія:

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

До цього законопроєкту депутати внесли 16 тисяч 335 правок. Найбільше пропозицій є у монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.

Українська правда