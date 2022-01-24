Банк Ахметова теж планує запустити торгівлю західними акціями

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"Перший український міжнародний банк" Ріната Ахметова працює над спрощенням можливості купівлі акцій іноземних компаній для своїх клієнтів.

Про це йдеться у публікації ЕП.

"Наприкінці січня "ПУМБ" планує стартувати з "пілотом" — послуга здійснення SWIFT-платежу на брокера у США з метою купівлі/продажу цінних паперів на фондовому ринку США через застосунок компанії-партнера", — повідомив директор департаменту з продажі та розвитку роздрібного бізнесу "ПУМБ" Олександр Щербаха.

Модель торгівлі акціями, яку буде використовувати "ПУМБ" — субброкерська. Це означає, що банк виступатиме посередником між своїми клієнтами та одним з брокерів, який має доступ до західних торговельних майданчиків.

Цю ж модель використовує у своєму застосунку для торгівлі акціями monobank. Натомість "Альфа-Банк", який першим запустив функцію торгівлі акціями, використовує дилерську модель.

Хто ще збирається створювати додатки для торгівлі акціями, як вони працюватимуть і чи можна буде на цьому заробити читайте у статті Ярослава Вінокурова: "Акції Apple, Facebook та Amazon у смартфоні: як і через кого купити акції іноземних компаній, ризики"

Нагадуємо:

Проєкт Універсал банку Monobank 24 січня запустив тестовий режим застосунку для операцій з акціями.

Банк російського бізнесмена Михайла Фрідмана "Альфа-банк" першим запустив функцію торгівлі цінними паперами іноземних компаній за допомогою свого банківського застосунку.

Ярослав Вінокуров, ЕП