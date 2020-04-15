"Антиколомойский" законопроект должны принять до 5 мая – СН

Международный валютный фонд в течение трех недель предоставит Украине транш после того, как Верховная Рада поддержит во втором чтении "антиколомойский" законопроект.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на телеканале "Украина 24", которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Арахамии: "Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем банковский закон, в течение трех недель мы получим транш. Это заголовок, который обусловлен нашей переговорной полицией с кредитором, и это понятная позиция".

Детали: Председатель фракции "Слуга народа" добавил, что транш от МВФ Украине необходимо получить до конца мая, поскольку на этот период припадает самый большой платеж по внешним долгам.

Он предполагает, что проголосовать во втором чтении за законопроект депутаты успеют до 5 мая. По его словам, если же принятие законопроекта во втором чтении затянется, то у всей страны могут быть проблемы.

Предыстория:

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

Украинская правда